Une caravane aménagée en bar pour remplacer cet été la guinguette de Montflours

Laurie et Clément ont aménagé une caravane en bar, concept gourmand

Un des sites les plus appréciés de l'été en Mayenne au bord de la rivière à Montflours, là où se trouvait une guinguette. Jazz, java, accordéon et flonflons c'est terminé. Les gérants ont mis la clé sous la porte à cause de graves difficultés financières. A la place, un food-truck qui vient d'ouvrir pour que le lieu ne soit pas totalement abandonné à la belle saison.

C'est vrai qu'ici, au niveau de l'écluse de la Fourmondière, au pied du pont de Rochefort, il y a beaucoup de passage. Le site est très fréquenté par les randonneurs à pied ou à vélo. Endroit idyllique pour se reposer et manger un morceau, ça tombe bien, de sympathiques Bretons proposent aux touristes de quoi se restaurer. Laurie et Clément ont aménagé une caravane en bar, concept gourmand nommé "A la fine mousse" .

Les deux jeunes bistrotiers vont passer tout l'été au bord de la Mayenne, organisant aussi des soirées thématiques. Ce samedi 22 juillet, c'est la Bande sûre de Montsûrs, formation 100% made in France Bleu Mayenne, qui va tenir le haut de l'affiche à partir de 20h30. 1h30 de spectacle pour la bonne cause, une partie de la recette de la soirée sera reversée au Secours Populaire.

