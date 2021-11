Une carrière antique à Marseille bientôt ré-enfouie ? Des associations dénoncent un scandale d'Etat

Dans un courrier récent, adressé aux collectifs qui défendent le patrimoine marseillais, le ministère de la Culture prône le réenfouissement de la carrière antique de la Corderie - 635 m2 - classée "monument historique" , datant de la fondation de la Ville par les Phocéens, mis au jour lors d'un chantier immobilier.

Un site en péril

Trop fragilisé par les intempéries, le site recouvert et drainé serait ainsi protégé. Protégé, mais invisible !!! Cela confirme les intentions de la préfecture de Région qui avait écrit fin septembre un communiqué en ce sens. Colère de Louis Alessandrini , président de l'association Art 13. Il se bat depuis plus de quatre ans pour sauver le site. "C'est un scandale d'Etat. L'Etat n'a pas tenu ses promesses. On avait demandé à Roselyne Bachelot de venir sur place se rendre compte. Elle n'est pas venue. Ce n'est pas comme ça qu'on traite un site classé monument historique". Pour Louis Alessandrini, "on a laissé pourrir le site, le ministère prend les Marseillais pour des cons". D'après lui, le site est "unique en France". Il ne veut pas entendre parler de la piste d'une réplique en 3D. "On n'a qu'à raser Versaille et en faire une réplique en 3D"

Que va faire la mairie ? Que peut-elle faire ?

Et le comité du Vieux Marseille, le collectif "Laisse béton" , "Sites et Monuments", Art 13, Citoyen et le comité d'intérêt de quartier Corderie interpellent la nouvelle majorité municipale qui s'était affichée en faveur de la préservation du site lorsqu'elle était dans l'opposition. "On demande à la mairie de se positionner contre le réenfouissement" .

Jean-Marc Coppola adjoint au maire de Marseille en charge de la culture sera l'invité de France Bleu Provence ce mercredi matin à 7 h 15.