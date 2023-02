Une carte Pokémon en vente à 1 million d'euros !

Cette carte Pokémon vaut 1 million d'euros et est en vente sur Ebay France

Si vos enfants ou petits-enfants ont des cartes Pokémon rangées dans un tiroir d'une chambre inoccupée, c'est le moment d'aller fouiller ! Une carte Pokémon se vend actuellement sur eBay à 1 million d'euros ! Loin d'être un prix normal, cette carte Pikachu Illustrator bénéficie de multiples facteurs pour expliquer son prix :

Sa rareté d'abord : il n'en existe que 39 et seulement 24 dont on a la trace

et seulement 24 dont on a la trace Son histoire : elle a été édité entre 1997 et 1998 lors d'un concours de dessin de Pokémon

lors d'un concours de dessin de Pokémon La communauté : Pokémon est la plus grosse franchise au monde dépassant même les Star Wars ou Marvel

Nous avons rencontré Alexandre Boissenot, responsable de la Catégorie Carte à Collectionner chez eBay France : il vous explique tout ! Et vous allez l'entendre, c'est un vrai marché qui s'est développé autour de ses cartes.

De plus en plus considérées comme le pourrait être des tableaux sur le marché de l'art, ces cartes Pokémon sont de véritables objets propices à spéculations et même exposition. Au même titre que des tableaux ou objets d'arts, elles sont exposées comme dans des musées.

La valeur des Pokémon, les liens ou non avec le reste de la franchise, l'engouement des fans et même un tuto pour savoir si votre vieille carte Pikachu a de la valeur, c'est juste ici :

