Une cavalière et cascadeuse sétoise au casting du film Les Trois Mousquetaires

Le film Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan sort ce mercredi 5 avril 2023 au cinéma, avec un casting de choix : Vincent Cassel, Romain Duris, Louis Garrel, Pio Marmaï, François Civil, Eva Green et Laura Cassagne. La cavalière et cascadeuse née à Sète est la doublure d'Eva Green, qui joue Milady dans les deux opus, car une suite de ce film sortira au cinéma le 13 décembre prochain.

ⓘ Publicité

Laura Cassagne, 37 ans, fait des spectacles équestres depuis plus de 15 ans en France, aux Pays-Bas, et actuellement en Allemagne. Ce film en tant que doublure de Milady est son premier rôle sur le grand écran, et "c'est une coïncidence, dans mon tout premier spectacle, j'interprétais aussi le rôle de Milady", sourit Laura Cassagne.

Les Trois Mousquetaires - D'Artagnan - Bande-annonce officielle 4K

La production choisit Laura Cassagne pour la partie équestre, mais cherche aussi une doublure pour les cascades physiques. "Étant donné que je pratiquais déjà les sports de combat, l'escrime, et que je savais faire toutes les chutes, c'était pratique pour la production d'avoir une seule personne qui pouvait tout faire", explique-t-elle.

Elle commence le tournage en janvier 2022. "La première session a été à cheval, avec des galops et des chutes, et après il y a eu des cascades physiques, avec des combats et des chutes en hauteur", raconte Laura Cassagne. Elle tourne principalement en France, autour de Paris "parce qu'il y a des magnifiques châteaux", et jusqu'à Etretat en Normandie "pour des scènes très spéciales". "Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus pour ne pas spoiler le film !", s'amuse-t-elle.

"Ça m'a fait découvrir plein de lieux fantastiques français qu'on n'a pas la possibilité de voir d'habitude, et le contact avec les acteurs était super. C'est une découverte vraiment génial", confie-t-elle. "C'était impressionnant et très intéressant", se rappelle-t-elle. "Au début, c'était l'aventure, je découvrais. Mais j'ai très vite aimé cette manière de travailler qui est complètement différente, mais qui est très complémentaire des spectacles."

voltige avec paloo printemps 2020