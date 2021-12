Une centaine d'artistes offrent des oeuvres pour la première vente aux enchères du secours populaire 76

Cette vente, la secrétaire générale du secours populaire de Seine-Maritime y pense depuis 4 ans, depuis 2 ans, l'évènement ne peut se tenir en raison du covid et pendant ce temps le catalogue s'est enrichi ! Ce vendredi 3 octobre à 17h au hangar 107 à Rouen, ce sont 170 lots qui sont proposés à la vente, des dons de particuliers et une centaine d'oeuvres d'artistes locaux. "On n'imaginait pas organiser une aussi belle vente aux enchères. On a demandé à un artiste puis un autre qui en a parlé à un autre... on est fier !", reconnaît Emilie Le Bigre.

Parmi les lots remarquables : le premier numéro d'Hara Kiri, une guitare Stratocaster de 2006, une guitare sèche customisée par Oziz et signée par M.... et parmi les artistes participants : Airset, Authouard, Dezache, Dhoa, M. Chat, Ecloz, Emma Poppy, Inkoj, Prisme Art....

Le parrain de cette première vente aux enchères organisée par le secours populaire en France est l'écrivain rouennais Michel Bussi. Deux planches dédicacées et réalisées par le dessinateur Fred Duval pour la BD "Un avion sans elle" sont également proposées aux enchères.

La vente est animée par un "huissier de justesse" et suivie d'un concert. Il est possible également d'y participer en ligne sur interencheres.com

Guitare Stratocaster de 2006, Fender © Radio France - Coralie Moreau