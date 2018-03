Limersheim, France

Des œufs, des œufs et encore des œufs ! Week-end pascal oblige, ce samedi 31 mars, les enfants étaient partout dans les parcs et les jardins pour ramasser les œufs de Pâques.

Chez nous, en Alsace, la ferme Kieffer, juste à côté de Limersheim, proposait une chasse aux œufs plutôt classique mais a frappé fort : en une journée seulement, plus d'une centaine d'enfants était au rendez-vous pour venir chercher leurs œufs et surtout...leur chocolat.

Les enfants ont retourné la ferme pour trouver leurs précieux oeufs en plastique. © Radio France - Soizic Bour

Des œufs en plastique pour recevoir...un lapin en chocolat

Ici, on ne cherche pas du chocolat mais des œufs en plastique de couleur, avec une liste bien définie, plus pratique et surtout plus ludique selon Emmanuelle Kieffer, la gérante de la ferme : "C'est pas juste chercher du chocolat ou un cinquantaine d’œufs, en fait on a mis une liste pour être organisés et ne pas courir partout remettre les œufs toutes les dix secondes si les enfants en ramènent trop", explique-t-elle.

"Un œuf rouge, deux œufs jaunes, un œuf vert...", énumère Géhanne. Les enfants se sont succédé tout l'après-midi pour remplir leurs paniers et récupérer ensuite leur précieux trésor, un lapin de Pâques en chocolat. "Ils prennent ça très au sérieux", analyse Marie-Hélène, la maman de Tom, venu avec ses deux copains Thomas et Antoine. "On va devoir faire les comptes, là, j'ai trop de jaunes", souligne Tom.

Face à la demande, les Kieffer ont dû s'adapter

C'est la quatrième année que la ferme Kieffer organise cette chasse aux œufs. Et cette année, face à l'affluence, les Kieffer ont dû s'adapter et ouvrir deux créneaux par heure, l'an dernier, il n'y en avait qu'un.