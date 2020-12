Une centaine de cinéphiles devant le cinéma "le Mélies" à Pau

Des clients du Mélies se sont retrouvés ce mardi soir devant le cinéma indépendant du centre-ville de Pau, pour protester contre sa fermeture pour raison sanitaire. Les cinémas, les théâtres et autres lieux de culture auraient dû rouvrir ce 15 décembre. Mais le gouvernement a décidé que le déconfinement se fera sans ces endroits-là. Une déception pour ces cinéphiles. Ils étaient une centaine ce mardi soir, à faire symboliquement la queue devant leur cinéma préféré.

C'est l'occasion de retrouvailles pour beaucoup. Cette abonnée vit cet interdiction comme "une amputation à son être profond. C'est particulièrement agressif!" Cet habitué explique qu'il a besoin du cinéma : "il se passe quelque chose quand on va au cinéma. Et ca j'en ai besoin. Quand je suis au supermarché, je ne suis pas avec d'autres." Et quand on demande à son ami quel film il irait bien voir au Mélies ce soir, il répond : "Adieu les cons (le dernier film d'Albert Dupontel), c'est tentant non?"