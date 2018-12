Une centaine de danseurs pour la Grande Parade de Noël à Nîmes

C'est l'une des animations phares des fêtes de fin d'année à Nîmes : la Grande Parade de Noël programmée ce dimanche. Une centaine de danseurs et figurants s'y préparent depuis plus d'un mois.

Nîmes, France

C'est à l'association de danse nimoise Anny Body que la ville de Nîmes a confié l'organisation et la préparation de cette Grande Parade de Noël. Elle participe déjà depuis plusieurs années à la Pégoulade lors de la féria de Pentecôte. La seule différence, c'est que le parcours sera plus court et qu'il fera plus froid ! Depuis le mois d'octobre, Anny Guricolas travaille 8 heures par jour à ce projet. Il a fallu en effet recruter les danseurs et les figurants qui la composeront. Au total, ce sont entre 75 et 100 personnes qui seront dans la rue ce dimanche pour une grande déambulation en musique.

"On nous a demandé de préparer en amont la chorégraphie, qui est une chorégraphie imposée. Il faut tout de même que les personnes aient un minimum de passé danse. On ne peut pas prendre des gens hyper débutants. Si c'est le cas, on peut les prendre comme figurants. "

Etre en communication totale avec le public

La parade sera inter-générationnelle puisqu'elle rassemble des danseurs de 8 à 61 ans. Pour les diriger au moment du défilé, une capitaine pour que tout se déroule en rythme. Anny Guricolas elle a demandé à ses danseurs d'être au plus près du public.

" Il faut amener du rêve, de la magie, il faut être en contact permanent avec les spectateurs pour qu'ils aient l'impression de faire partie de la parade."

Les danseurs évolueront entre des chars sur le thème de Noël. Départ à 18h devant la Maison Carrée. Ils emprunteront ensuite la rue Général Perrier, le Boulevard Amiral Courbet, le Boulevard de la Libération avant d'arriver sur le parvis des arènes.

Anny Guricolas a créé l'association Anny Body © Radio France - Sylvie Duchesne