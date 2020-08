Une céramiste berrichone sélectionnée pour un concours national d'art

Les Ateliers d’arts de France vont organiser d’ici quelques mois, -on ne connaît pas encore la date exacte à cause de la situation sanitaire-, un concours national destiné aux professionnels des métiers d’art. Manon Lacoste sera la représentante de la région Centre-Val-de-Loire. C’est une céramiste qui habite et travaille à Fontgombault dans l’Indre. Après avoir remporté le volet régional du concours, elle tentera de gagner une dotation ainsi qu’une participation a un grand salon d’art international.

Bien que passionnée par la poterie depuis l’enfance, la jeune femme commence sa carrière dans le marketing, en région parisienne. A 25 ans, elle décide de changer de vie et de venir s’installer dans la Brenne pour se consacrer à sa vocation première. Un pari qui s’avérera payant puisque cinq ans plus tard, la jeune femme affirme « vivre de sa passion ».

Il est d’ailleurs possible de venir se former dans l’atelier de Manon Lacoste. Il suffit de s’inscrire à l’un des cours qu’elle anime. Ces-derniers se déroulent sur deux heures par groupe de six personnes.