Une chaîne humaine de plusieurs centaines de personnes à La Rochelle pour défendre la culture

Les organisateurs avaient calculé : pour couvrir la circonférence de 340 mètres autour du théatre de la Coursive à La Rochelle, il fallait rassembler 300 à 500 personnes. Hier, ils étaient beaucoup plus nombreux, sans doute près d'un millier à répondre à l'appel de 18 structures culturelles de Charente-Maritime (dont les Francofolies, La Coursive-le théatre de la Coupe d'Or, le Centre National des Arts de Rues, ou le Centre National Chorégraphique etc). Elles avaient décidé d'organiser une chaîne humaine monumentale, et demandé à leur spectateurs d'y participer pour exprimer leur attachement à la culture, et leur soutien aux intermittents du spectacle qui occupent le théâtre actuellement pour défendre leur droits et leur statut contre la réforme de l'assurance-chômage.

J'enlace la coursive, je suis collée à elle parce que je sens qu'elle en a besoin, elle se sent seule en ce moment - Marie-Laure, spectatrice

Vers 15h30, les organisateurs ont déroulé des rubans auxquels se sont accrochés les participants masqués, à bonne distance les uns des autres (dans le respect des gestes barrière), puis au coup de corne de brume, chacun était invité à se rapprocher des murs, dans une sorte d'étreinte.

La chaine humaine a enlacé le théâtre de La Coursive à La Rochelle © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Une longue étreinte pour exprimer le besoin de culture, Reportage. Copier

Les responsables de structures ont exprimé leur inquiétude pour l'avenir

-Avant la performance, les responsables des structures culturelles et des intermittents en lutte ont exprimé leur inquiétude pour l'avenir. Ils demandent une réouverture rapide des salles et lieux de spectacles, et craignent un engorgement quand les artistes pourront rejouer. Les scènes nationales, par exemple ont déjà deux saisons de reportées, sans compter les spectacles créés depuis la fermeture des salles. "En ce moment, les artistes n'ont qu'une chose à faire : imaginer, créer puisqu'ils ne peuvent pas jouer" souligne Bruno de Beaufort, le responsable du Centre National des Arts de Rue (CNAREP-Sur le pont). "Pour l'instant, dans le meilleur des cas, les spectacles annulés sont indemnisés" rappelle Franck Becker le directeur de La Coursive et du Théatre de La Coupe d'Or, "mais dans un an, les spectacles qui n'auront pas été vendus, ne seront pas indemnisés". Ils demandent à la ministre de la Culture d'anticiper ce phénomène, et d'imaginer un dispositif d'aide permettant aux artistes de continuer à créer.