Une chambre d'hôtes "4 Etoiles" à Montpellier

Une chambre d'hôtes située en plein quartier des Arceaux à Montpellier, "Les 4 Etoiles", est distinguée dans le classement annuel du site de réservation Tripadvisor. L'établissement de Pierre Migayrou est classé neuvième sur des milliers d'autres référencés.

Une maison style 1930, avec jardin, à deux pas des Arceaux en plein centre de Montpellier. Bienvenue dans les chambres d'hôte "Les 4 Etoiles". Cet établissement tenu par un ancien ingénieur en environnement vient de décrocher une belle neuvième place dans le classement de Tripadvisor, catégorie chambre d'hôtes. Un joli coup de pub.

Le site de réservation en ligne publie chaque année un palmarès établi sur la base des commentaires et avis des clients. Une place en haut du classement permet de figurer dans le "Traveler’s Choice" de Tripadvisor, une sorte de répertoire des meilleurs adresses.

Une maison de famille transformée en chambres d'hôtes

Le maître des lieux a ouvert ses chambres d'hôtes il y a 9 ans, au premier étage de sa maison de famille. Une grande salle commune et 4 chambres. Carrelage d'époque, déco et volumes redessinés par un architecte, meubles design et douches à l'italienne. Des photos de famille pour la touche personnelle. "On me dit souvent que c'est élégant et raffiné" commente Pierre Migayrou, sourire aux lèvres.

"Les adjectifs qui reviennent sont : calme, chic, confortable". Partager le son sur : Copier

Et en effet "Les 4 Etoiles" ont la cote sur internet. Sur 250 avis déposés, 95% notent excellent. Plus de 350 commentaires, presque tous élogieux: "fidèle dans l'excellence", "havre de paix", "parenthèse enchantée". Les clients soulignent les chambres spacieuses, la décoration de bon goût, l'accueil soigné. N'en jetez plus...

L'espace a été redessiné et décoré par un architecte. -

Surveiller de très près sa e-réputation

Cette place dans le classement Tripadvisor, "j'en suis très fier". Mais elle ne doit rien au hasard. Car Pierre Migayroux soigne sa réputation sur le net autant que son accueil et son intérieur. Il surveille de près les commentaires laissés à son sujet, incite ses clients les plus satisfaits à déposer un avis sur internet. Il anime presque quotidiennement sa page Facebook. "En quelques années, internet a bouleversé notre manière de travailler. C'est devenu incontournable".

"Je suis extrêmement vigilant à ce que mes invités prennent le temps de rédiger un avis sur internet" Partager le son sur : Copier

"Il faut diversifier sa manière d'exister sur le net"

Et pourtant il se méfie à moitié de ces ogres de l'internet, comme Tripadvisor, qui font la pluie et le beau temps. Le classement est flatteur, utile mais lui reste critique. "Je refuse de me laisser piégé par l'idée qu'ils sont tellement puissants que ça justifie des tarifs prohibitifs. Par exemple, pour que sur la page des "4 Etoiles" figure le numéro de téléphone, l'adresse mail et le site web de la chambre d'hôtes, il faut payer une adhésion. Elle était à 300 euros il y a 6 ou 7 ans. Aujourd'hui il faudrait que je paie 2500 euros pour afficher ces informations. Tripadvisor essaie de profiter de sa situation de monopole. C'est pour ça qu'il faut diversifier sa manière d'exister sur le net."

"Tripadvisor profite de sa situation de presque monopole" Partager le son sur : Copier

D'autres établissements héraultais ont été distingués dans ce classement Tripadvisor: un hôtel de Béziers "L'Hôtel particulier" est 14ème dans la catégorie "petits hôtels". Enfin Le Mas de l'Olivier est 23ème dans la catégorie "En Famille".