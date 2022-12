Une championne du monde de trail remporte le 15km du Loup Blanc en Creuse

Avec dix-sept minutes d'avance ( !) devant la deuxième féminine, Adeline Martin remporte le 15km du trail du Loup blanc dimanche 11 décembre dans les monts de Guéret (Creuse). Championne du monde de trail en 2017 et membre de l'équipe de France de trail, elle réalise le meilleur temps féminin en 1h17.

ⓘ Publicité

"Je me suis vraiment régalée, c'était chouette, j'ai découvert un beau tracé, un beau parcours très joueur, une magnifique forêt", sourit-elle. Adeline Martin s'est néanmoins fait surprendre par le froid glacial : "C'était dur de se mettre dedans. Ca fait 28 ans que je cours, et même en entraînement j'ai rarement connu un tel froid !". Elle retient malgré tout "une belle découverte et une organisation au top" : "Je n'en dirai que du bien !"

loading

Comme elle, parmi les 2.100 coureurs du trail du Loup blanc, il y avait plusieurs grands noms de la discipline sur les pentes givrées du Maupuy et de la forêt de Chabrières pour cette 16e édition. Céline Finas, qui a plusieurs fois fini dans le top 10 aux championnats du monde, a ainsi participé au 30km avec une sympathique température au départ de... -9°C !

Elles étaient toutes les deux invitées par les Sports athlétiques marchois, le club organisateur, aux côtés de leur coach Philippe Propage. L'ancien entraîneur de l'équipe de France de trail est venu faire une conférence samedi 10 décembre à la Quincaillerie numérique de Guéret pendant deux heures, devant plusieurs dizaines de coureurs passionnés et avides de conseils.

À lire aussi Le plus gros trail du Limousin, le Loup blanc, bat son record de participants en Creuse

Tous les résultats de l'édition 2022 du trail du Loup blanc sont à retrouver ici .