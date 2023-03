Une chanteuse de Dordogne va tenter de convaincre le jury de The Voice sur TF1

Aïsha Folson-Vanweersch avait envoyé sa candidature à l'émission "The Voice" il y a quelques années et cette fois, c'est la production qui l'a rappelée pour cette 12e saison. Elle lui a demandé de nouvelles vidéos pour compléter sa candidature. La jeune femme de 18 ans, originaire des Pays-Bas a grandi en Dordogne, à Carves près de Belvès. Elle va passer les auditions à l'aveugle ce samedi 1er avril à partir de 21h10.

Dans le jury de cette 12e saison de l'émission de TF1, Amel Bent, Zazie, Big-Flo et Oli et Vianney. Ils l'écouteront tous de dos ce samedi et si la prestation de la jeune femme leur plaît, elle rejoindra l'équipe de l'un deux afin de poursuivre l'émission.

Musicienne et chanteuse depuis l'enfance

La jeune femme qui étudie le cinéma à Bordeaux veut devenir comédienne ou chanteuse. Cette émission est une grande opportunité "j'ai tout observé et j'apprends beaucoup et c'est un tremplin pour se faire connaître". Aïsha Folson-Vanweersch joue de plusieurs instruments : violon, basse, guitare avec une préférence pour le piano et elle écrit ses propres compositions. Elle a chanté dans le groupe "Fullmoon" qui s'est produit dans le Sarladais.

Le jeune Périgourdine décrit ses chansons comme des lettres et qui abordent toujours ce qu'elle a vécu et veut créer son propre "univers musical". Parmi ses références, il y a le chanteur belge Tamino ou encore le groupe américain Twenty One Pilots.