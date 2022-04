Une chanteuse ukrainienne sur la scène de l'opéra de Tours

Une chanson "sur une femme ukrainienne obligée de quitter son pays." Ce 5 avril à 20 heures à l'opéra de Tours vous pourrez entendre la voix d'Inshaya, chanteuse ukrainienne réfugiée à Tours depuis mi-mars. Ce grand concert de soutien à l'Ukraine réunit 64 artistes pour deux heures de spectacle. Le prix des billets, 10 euros, est reversé à un fond d'aide pour l'Ukraine et à l'UNICEF.

Une chanson "comme la prière d'une femme ukrainienne"

Lors du concert, Inshaya sera la seule chanteuse ukrainienne. A 38 ans son quotidien, comme celui de nombreux Ukrainiens, a été bouleversé il y a un peu plus d'un mois par l'invasion russe. Avant elle vivait "une très belle vie", assure-t-elle, en tant que chanteuse pop. Elle est arrivée à Tours mi-mars avec sa fille et son chien, et dort depuis dans un hôtel.

Inshaya a quitté l'Ukraine au début de la guerre avec sa fille. © Radio France - Solène Gardré

Lors du concert Inshaya chantera une de ses compositions, accompagnée par un pianiste. "C'est comme la prière d'une femme moderne ukrainienne, obligée de quitter son pays alors qu'elle est patriote", explique Inshaya. Le texte est en ukrainien "mais même si les gens dans la salle ne comprennent pas, je pense qu'ils pourront sentir mon émotion."

En chantant lors du concert, j'espère que je ne vais pas pleurer." - Inshaya, artiste ukrainienne

Le chant, un moyen d'aider son pays

L'occasion pour elle d'inlassablement faire passer le même message : "Je veux crier à tous les coins de rue ce qu'il se passe en ce moment dans mon pays, rappeler ce que font les soldats russes à la population ukrainienne."

Inshaya espère qu'elle pourra vite retourner chez elle auprès de son public. Pour le moment, elle n'a plus d'inspiration. Logée dans un hôtel à Tours, elle a évidemment due laissé son piano derrière elle.