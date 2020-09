Une chasse au trésor 100% dijonnaise grâce à un livre-jeu

Qui n’a jamais rêvé de se lancer dans une chasse aux trésors ? Avec son 2e livre-jeu "Chouette Enquête" vous invite à partir « À la recherche des Trésors sacrés » au centre-ville de Dijon.

"Chouette enquête" pour découvrir des édifices de la ville

Tout seul ou en équipe (jusqu’à 6 personnes), partez en mission à la recherche d’indices disséminés dans trois des édifices religieux de la ville, répondez aux questions directement dans le livret pour découvrir où se cache chacun des fabuleux trésors de ces lieux sacrés, chargés d’histoire et de mystères.

Une visite insolite et ludique au cours de laquelle votre perspicacité et votre esprit de déduction vous seront des plus précieux. Cette enquête vous permettra de (re)découvrir les églises Notre-Dame, Saint-Michel et la Cathédrale Saint-Bénigne sous un angle ludique et original au travers d’une aventure dont vous êtes l’acteur principal.

La couverture du 2e livre jeu "Chouette enquête" - Cecile Castelli

Le concept de Chouette enquête

Imaginé par la Dijonnaise Cécile Castelli, 34 ans, auteure de la trilogie fantastique jeunesse Bellus Locus Vellinus, Chouette enquête propose des enquêtes pédestres à énigmes, auxquelles on peut s’adonner en équipe. Mais au-delà du jeu de piste, les différents parcours proposés permettent de s’intéresser à différents endroits et monuments de la ville.

En plus des informations relatives aux enquêtes, les livrets-jeux comprennent des notes historiques : une manière ludique d’en apprendre un peu plus sur la capitale des Ducs, entre amis, en famille, pour un enterrement de vie de jeune fille ou de jeune homme, une journée d’entreprise...

Équipement nécessaire pour chaque enquête

Pour être efficace, il faut se munir du livret-jeu, d'un stylo, d'un smartphone (accès gratuit au wifi “Dijon Métropole” au centre-ville de Dijon) et d'une appli permettant de lire les QR-Codes.

Résumé de l'enquête n°2

Menez l’enquête dans ces lieux sacrés, chargés d’histoire et de mystères. Un jeu de piste à destination des Dijonnais et des touristes, des simples curieux ou des passionnés, de toutes celles et ceux qui souhaitent s’amuser à admirer des chefs d’œuvres architecturaux, à observer des détails surprenants, à découvrir des anecdotes méconnues… Trois missions à mener, trois chemins à emprunter, trois joyaux à révéler…