Une cheffe pâtissière drômoise remporte la finale régionale du Championnat de France du Dessert

Certains savent mettre à profit la crise sanitaire actuelle. C'est le cas d'Aurélia Diambou. A 34 ans, elle est cheffe pâtissière depuis plus de trois ans au restaurant Chartron de Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Quand l'établissement a dû fermer, elle a voulu continuer à être active. "Je me suis dit : je ne vais pas rien faire ! Ce stop était aussi une chance. J'ai eu le temps de préparer ce dessert. J'ai pu travailler ma recette chez moi, les idées sont venues au fur et à mesure. Il m'a peut-être fallu trois mois pour aboutir à la version définitive" explique Aurélia Diambou.

Un dessert "éco-responsable"

Sa composition basée sur les agrumes et la châtaigne, avec un soupçon de chartreuse jaune, devait respecter le thème de l'éco-responsabilité. La cheffe a donc privilégié les producteurs locaux. Avec même un clin d'oeil dans l'assiette qu'elle a fait réaliser à un céramiste de sa région d'origine la Picardie avec une incrustation de peau de châtaigne. Soucieuse d'éviter le gaspillage, elle a utilisé la peau des agrumes dans sa recette. Aurélia Diambou a pu bénéficier des conseils de son coach Jean-Pierre Buisson, professeur de cuisine de l'IMT de Grenoble. Elle avait évidemment le soutien de son restaurant et de sa famille. "Je n'étais pas seule, c'est toute une équipe qui vous emporte et je suis fière aussi pour eux" explique la gagnante. Elle va désormais préparer la finale nationale prévue les 5 et 6 octobre en Seine-Maritime.