1 800 collégiens vont former une immense chorale pour accompagner le chanteur Cali, mi-juin, au Zénith de Limoges. Dans plus de 40 établissements, ça bosse dur pour être prêt, avec en ligne de mire, deux concerts exceptionnels. Comme au collège André Maurois à Limoges. Reportage.

Limoges, France

C'est un projet exceptionnel. Après celui sur le thème de Mozart en 2014, 1 800 collégiens du Limousin vont former une immense chorale pour accompagner le chanteur Cali les 14 et 15 juin prochains sur la scène du Zénith de Limoges. Des élèves de 40 établissements de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse. Depuis le début de l'année scolaire, ils se préparent dans leurs collèges respectifs avant de répéter tous ensemble à l'approche de l’événement.

Avant cela, ils se réunissent chaque fin de semaine pour travailler sur 15 chansons du répertoire de Cali. Au collège André Maurois à Limoges, c'est un groupe de 60 élèves qui se prépare avec Jérôme Rabaud, leur professeur d’éducation musicale et de chorale :"L'idée, c'est d'inscrire les élèves dans un projet qui est dans la durée. Pour les élèves, un travail d'une année, c'est long. Ils vont chanter des choses techniques à deux voix, de qualité. Sur scène, avec Cali, nous aurons un quatuor de rock et un quatuor à cordes professionnel, pas simplement du chant."

Les élèves préparent 15 chansons de Cali, notamment "La vie quoi" © Radio France - Jérôme Ostermann

Des musiciens professionnels qui seront donc accompagnés d'une immense chorale, deux groupes de 900 élèves pour chacune des deux représentations. Rien que du bonheur pour Léa, 11 ans et demi, pour qui c'est la première expérience musicale :"Je ne prends pas de cours de musique et c'est la première fois que je fais une chorale. C'est bien ! J'aime tout. Le prof est sympa. On chante des chansons qui sont biens. On se retrouve entre nous et c'est cool."

Deux concerts exceptionnels les 14 et 15 juin au Zénith de Limoges

C'est un plaisir aussi pour les plus grands comme Justine, 14 ans. Elle participe à la chorale tous les ans, mais ce projet là a forcément quelque chose en plus :"C'est la taille du projet. Avant, il y avait 4 ou 5 collèges. Là, nous sommes 40 avec 1 800 élèves. C'est énorme ! En plus, on va rencontrer l'artiste. C'est quelque chose qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire. Ça risque d'être pas mal quand même."

Huit professeurs coordinateurs du Limousin encadrent ce projet, notamment Mr Rabaud, du collège Réseau Education Prioritaire André Maurois à Limoges © Radio France - Jérôme Ostermann

On peut même s'imaginer que ces deux concerts les 14 et 15 juin au Zénith de Limoges seront exceptionnels. Des concerts ouverts à tous annonce Jérôme Rabaud, qui est aussi l'un des huit profs coordinateurs du projet :"Au delà des familles, nous voulons l'ouvrir à tous. Le public va certainement être ému de voir autant de jeunes sur scène. C'est toujours très impressionnant de les entendre et de les voir. Ce sera surtout impressionnant pour les élèves. Ça va être une aventure incroyable, d'être sur une scène et de voir autant de monde en face d'eux. Ce sera une expérience unique et inoubliable."

Si le chanteur Cali vient gratuitement, le projet a quand même un coup, environ 170 mille euros (musiciens, salle, droits d'auteur...). Les collectivités et la SNCF ont mis la main à la poche. Pour équilibrer les comptes, les places seront payantes mais pas chères. Entre 13 et 17 euros la place pour aller voir Cali avec 900 choristes, les 14 et 15 juin au Zénith de Limoges. De l'art de cette manière et à ce prix là, on ne redemande tous les jours !