Une cinquantaine d'habitants de Guéret rassemblés pour retracer les 100 ans du quartier de la Rodde

Rendez-vous donné ce samedi 3 juin dans la cour du groupe scolaire Jean Macé à Guéret. L'occasion d'abord de se retrouver entre voisins pour discuter, échanger, mais aussi pour découvrir (ou redécouvrir) une histoire parfois cachée, parfois oubliée, celle de leur quartier, de leur lieu de vie.

Une exposition avec photos et cartes

Le quartier de la Rodde fête en effet son premier centenaire en 2023. Une histoire séculaire riche en événements et en changements. C'est donc sur cet aspect que Daniel Athanase a décidé de se pencher. Né à Guéret, ayant fait sa carrière dans le sud de la France, ce professeur de mathématiques à la retraite a décidé de racheter une maison à Guéret en 2017, précisément sur l'avenue de la Rodde.

Après avoir découvert le nom du premier propriétaire de sa maison, Daniel Athanase a décidé de se pencher sur l'histoire de ses rues, de ses artères, de l'avenue de la Rodde à l'avenue de la gare. Après plus de deux ans de recherches, ses travaux lui ont permis de retracer les événements majeurs de la vie locale, de 1923 à nos jours.

Le quartier de la Rodde à Guéret sous la forme d'une carte. © Radio France - Marius Delaunay

Des travaux aujourd'hui exposés en photos, en tableaux et en cartes le temps d'une fête entre voisins donc ce samedi 3 juin. Sans oublier une présentation au micro (par Daniel Athanase lui même) de tout cet ensemble pendant près de trois quarts d'heures.

Daniel Athanase et le conseil de quartier de la Rodde, qui ont co-organisé l'événement, cherchent maintenant à recueillir d'autres témoignages de personnes ayant vécu ou vivant toujours dans le quartier de la Rodde pour collecter leurs souvenirs et les mettre à la contribution de la communauté. Si vous êtes intéressés pour participer et témoigner, vous pouvez d'ailleurs contacter le conseil de quartier par mail à l'adresse suivante : quartier_larodde@ville-gueret.fr .