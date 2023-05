Une cinquantaine de collégiens creusois rassemblés au Bois du Thouraud, par devoir de mémoire

C'est un lieu chargé d'histoire, et qui s'inscrit dans la longue tradition du devoir de mémoire. Et c'est par devoir justement que deux classes de troisième du collège Jules Marouzeau de Guéret ont fait la route en car ce vendredi 5 mai dans l'après-midi jusqu'au bois du Thouraud, à Maisonnisses. Une cinquantaine d'élèves au total ont participé et animé une grande cérémonie, sur les lieux du drame.

Le 7 septembre 1943, sept jeunes maquisards sont tués par les Allemands dans ce bois. Huit autres sont déportés, trois seulement reviendront des camps. Quatre ans plus tard, en 1947, une stèle est érigée dans la clairière, sur les lieux du drame et depuis, chaque année, une cérémonie se tient en mémoire des victimes le 7 septembre.

Une cinquantaine d'élèves présents

Les collégiens ont donc précédé la cérémonie du 7 septembre, avec un grand rassemblement au niveau du mémorial, celui qui honore la mémoire du premier maquis creusois. Présentation des lieux, des maquisards tués par les Allemands, récits de poème, les jeunes élèves guérétois ont alterné les moments forts le temps d'un après-midi.

"C'est un moment solennel. Je crois qu'ils ont l'apprécié (les élèves), puisque le moment les prend aussi au sérieux" - Dominique Berteloot, maire de Maisonnisses et président de l'association des victimes du bois du Thouraud.

Les élus présents n'ont donc pas hésité à remercier les jeunes élèves, qui ont participé pour la plupart à la présentation des lieux à l'aide d'un micro. La journée s'est finalement terminée avec une Marseillaise chantée à capella, devant la mémorial.

Une délégation américaine à Maisonnisses

La cérémonie des élèves laissera place dans quelques mois à une autre, encore plus solennelle. Le 7 septembre 2023 marquera en effet les 80 ans du massacre du bois du Thouraud à Maisonnisses. Pour l'occasion, une délégation américaine devrait se rendre sur les lieux du drame. On ne sait pas encore qui composera cette fameuse délégation.