Une classe de CE1 havraise enregistre un livre audio, gagne un prix et rencontre l'auteur

Des petits Havrais de sept et huit ans ont remporté un concours de lecture à voix haute, organisé par Bookinou.

Bookinou est une "conteuse" connectée, sorte de bibliothèque numérique remplie de livres audio qui permet aux enfants à la fois d'écouter des histoires et aussi d'en enregistrer. Ils peuvent ensuite télécharger leurs enregistrements sur Bookinou et tous les utilisateurs y ont accès et peuvent les écouter à leur tour.

Le principe du concours était simple : il fallait enregistrer un livre pour enfants proposé par le jury, livre intitulé "Les Petits Bruits de la vie", écrit et illustré par Barroux.

La classe de CE1 de Julie Lefebvre à l'école Henri Wallon au Havre a donc remporté le "prix coup de cœur". En guise de récompense, l'auteur du livre est venu rencontrer les élèves en classe ce mardi 14 juin pour leur présenter son métier.

Comment les enfants ont-ils débarqué dans cette aventure ?

La maîtresse, un jour, a mis entre les mains de ses 14 élèves de CE1 un livre intitulé "Les Petits Bruits de la vie", défini par son auteur Barroux comme un "livre très poétique et délicat, où le petit héros s'interroge sur la nature des bruits de la vie, du bruit que font les merles sur le toit de la maison à la montre de papa qui fait tic-tac quand il lit une histoire".

L'exercice a enthousiasmé les bambins. D'habitude, on leur demande toujours de ne pas faire de bruit. Là, l'exercice était de recréer des bruits. "On a créé les bruits de toute pièce", explique l'initiatrice du projet et institutrice Julie Lefebvre : "Pour les griffes du chat, on a utilisé des scratchs qui étaient dans la classe, pour les cailloux qui s'entrechoquent, on a cogné des briques en bois, les enfants ont fait des tests et choisi le bruit qui leur paraissait le plus convaincant."

Le fameux chat qui fait scratch scratch © Radio France - Olivia Cohen

"Les élèves ont envie et ont pris confiance !"

Julie a eu l'idée de participer au concours organisé par Bookinou parce qu'elle utilise leur conteuse chez elle avec ses enfants. Elle s'est dit qu'elle allait essayer avec sa classe : "On travaille sur la langue orale et je me suis dit que leur faire enregistrer une histoire allait les motiver !"

L'institutrice a vu juste, elle a tout enregistré avec son téléphone et ça a fonctionné : "Ils ne voyaient pas forcément l'intérêt de lire à voix haute alors qu'en les enregistrant, ça permet de faire écouter aux copains, à la famille, aux autres classes, ça leur donne confiance et envie !"

"En s'enregistrant, on peut se rendre compte qu'on a progressé et le partager aux copains et à la famille" - Julie Lefebvre, institutrice

Maintenant, Alyah, l'une des 14 élèves de Julie, a moins peur de lire à voix haute devant ses camarades mais elle veut continuer à s'entraîner : "Je continue de me tromper parfois", peste la gamine futée, qui reconnaît que les histoires "sans image" stimulent son imagination et la poussent à "inventer ses propres images".

Dessiner en live devant la classe, c'est la mission de Barroux © Radio France - Olivia Cohen

C'est quoi, un métier-passion ?

Les enfants sont fiers d'avoir gagné un prix et leur interprétation a beaucoup touché l'auteur, Barroux, qui est venu en classe répondre à leurs questions. Entre deux blagues, Barroux raconte son métier d'auteur-illustrateur : "Vous, quand la maîtresse ne vient pas, elle va se faire gronder par le directeur, moi, si je ne vais pas travailler, je me gronde moi-même parce que je suis mon propre patron." Et de raconter qu'à l'école, quand il avait leur âge, il ne savait pas trop quoi faire de lui-même car il n'était bon qu'en dessin et en littérature.

Les enfants, mis en confiance, rigolent et chahutent mais se taisent et sont attentifs quand Barroux leur propose de dessiner un gros chat pour décorer la classe. Julie la maîtresse explique aux enfants : "C'est bien de faire un métier qu'on aime, vous voyez !" Les élèves sont conquis et ont adopté Barroux.

Après deux heures de discussion, les petits lecteurs primés partent à la cantine, sourire aux lèvres, un peu déçus tout de même que Barroux l'artiste ne vienne pas avec eux l'après-midi à la piscine. "Ils étaient surexcités à l'idée de le rencontrer", confirme Julie. Mission accomplie.

Le conte enregistré par la classe de CE1 est à écouter ici.

Le chat de Barroux pour la classe de CE1 © Radio France - Olivia Cohen