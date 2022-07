Une Clissonnaise au panthéon des joueurs de bridge européens

C'est un nom qui compte dans le petit monde du bridge, cette sorte de bataille qui se joue à deux contre deux. La Clissonnaise Bénédicte Cronier vient d'entrer au "hall au fame" de la discipline à Deauville, sorte de panthéon des meilleurs joueurs de bridge européens. Cette distinction vient saluer un immense palmarès : cinq titres de championne du monde, quatre titres de championne d'Europe et de nombreux tournois remportés aux États-Unis et en Israël.

Avec ma soeur, nous sommes tombées dans la bassine du bridge

Bénédicte Cronier a commencé à jouer au bridge quand elle avait 14 ans : "Mes parents étaient des médecins bourgeois pour qui le bridge était important et faisait partie de notre éducation. Donc, ils ont voulu nous apprendre à jouer. Et là, on est tombé dans la bassine avec ma sœur. Ça nous a passionné immédiatement." Alors que ses amies commencent à vouloir sortir en boîte de nuit, elle file jouer au bridge dès qu'elle le peut.

Quand j'ai commencé, c'était la liberté

Et voilà ce qui lui plaît : "À 14 ans, quand j'ai commencé, c'était la liberté. Mes parents étaient très étouffants et j'ai commencé à rencontrer des gens dans les clubs de bridge. C'était des amis, forcément plus âgés parce que j'étais vraiment très petite. Donc je crois que c'était s'échapper du carcan maternel et c'était vraiment des endroits ou on traînait tard le soir, où on jouait aux cartes jusqu'à 2 heures du matin. On rencontrait plein de gens originaux".

C'est aussi le jeu qui la passionne : "J'étais plutôt une matheuse, très bonne élève. Les petits problèmes qui ressemblaient à des énigmes ou à des petits problèmes de maths à résoudre, ça me correspondait. C'est aussi le côté humain puisque ce n'est pas comme aux échecs où vous êtes seul avec vous même. Au bridge, vous avez un partenaire et deux adversaires. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien les gens."

45 ans de bridge

Elle aime tellement le bridge qu'elle décide d'y consacrer sa vie. Elle arrête ses études et part vivre à Paris avec son mari. Lui devient journaliste, spécialisé dans ce jeu de cartes, elle donne des cours et enchaîne les tournois et les victoires depuis désormais 45 ans. "Et je ne compte pas m'arrêter là !"