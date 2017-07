Une collecte de denrées alimentaires durant le festival El Clandestino à Guéret

L'association mayennaise "les rastas du cœur" organise une collecte de denrées alimentaires durant le festival El Clandestino à l'aérodrome de Guéret-Saint-Creuse tout ce week-end. Toutes les denrées des festivaliers -qui le souhaitent- seront remises à la banque alimentaire de la Creuse.

Pendant toute la durée du festival El Clandestino ce week-end à l'aérodrome de Guéret-Saint-Laurent, une association mayennaise "les rastas du cœur" organise auprès des festivaliers, une collecte de denrées alimentaires à destination de la banque alimentaire de la Creuse qui est en quelque sorte le "grossiste" des associations caritatives comme les restos du cœur, secours populaire ou encore le secours catholique.

"Une extension de joie pour ceux qui n'ont pas la même chance que nous" - Taleb Abdourahman le président de l'association les rastas du cœur

Les festivaliers peuvent apporter des denrées non périssables - Page facebbok Rastas du coeur

Taleb Abdourahman a eu cette idée en 2011. Lui et son association sillonnent les festivals avec leur stand pour aider la vie caritative locale. "On n'impose rien aux festivaliers, si chaque personne ramène ne serait-ce qu'un kilo de pâtes, ou quelques conserves, kilo par kilo on arriverait à aider facilement la banque alimentaire de Guéret, (...) dans un moment de joie où on est tous content ,on doit penser à ceux qui sont en galère."

Un stand ouvert pendant tout le festival

Si vous le souhaitez vous pouvez apporter au stand des rastas du cœur des denrées non périssables au stand des "rastas du cœur" des paquets de pâtes ou de riz, des boites de conserves, du lait, des produits d'hygiène (adulte et bébé) des produits domestiques, et des produits pour bébé (couches, lait en poudre, petits pots).