Une collecte pour restaurer un escalier et la mémoire des juifs de l'Isle-sur-la-Sorgue

L'Isle-sur-la-Sorgue et la Fondation du Patrimoine lancent une collecte pour restaurer un escalier classé à l’inventaire des monuments historiques dans le centre de la commune.

L'escalier est au cœur de l’immeuble Beaucaire dans l'ancien quartier juif de l'Isle-sur-la-Sorgue, c'est quasiment l'unique témoignage de la présence juive dans la ville.

L'escalier date du milieu du 18° siècle. Il est en très mauvais état. Il faut changer des pierres, refaire la ferronnerie de la rampe et les huisseries des portes et fenêtres sur quatre étages.

ⓘ Publicité

Le chantier de 518.000 euros devrait commencer en novembre 2023.

L'Isle-sur-la-Sorgue lance une collecte auprès des particuliers et entreprises pour réunir 100.000 euros.

Bâtiment en U pour contourner les règles imposées aux juifs

François Guyonnet, le directeur du patrimoine de l'Isle-sur-la-Sorgue a été saisi par l’ambiance de cet escalier : "il faut imaginer la vie dans cette escalier ; on a l’impression de retrouver la vie intense d’un ghetto du 18e siècle en Comtat Venaissin, les gens qui s’affairaient, des grands-mères qui grondaient les enfants qui couraient dans cet escalier. On se devait de le protéger. Il est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques".

Le directeur du patrimoine de l'Isle-sur-la-Sorgue détaille cet immeuble : "il est au fond d’une impasse et dans l’axe central d’un immeuble très particulier avec un plan en U. Cette architecture permet de contourner une règle des papes qui interdisait le percement de fenêtres sur la voie publique pour les immeubles collectifs de juiverie".

25 familles habitaient cet immeuble au 18° siècle. L’immeuble est encore occupé. Les appartements autour de l’escalier seront rénovés pour accueillir des logements sociaux. Dans l’escalier, les pierres du premier étage sont tombées et l’ensemble est très dégradé.

Reconstruire l'escalier pour ne pas perdre la mémoire

François Guyonnet, souligne que "la menuiserie d’époque est conservée ; on a encore l’encadrement architecturée en pierre des Taillades. La rembarde en fer forgée assez sympathique et on a un très beau plafond à gypserie. Les moulures en plâtres sont toujours là".

La Fondation du Patrimoine espère collecter 100.000 euros. François Delaire, son délégué en Vaucluse indique qu’un lieu "peut ne pas avoir une valeur architecturale fantastique mais représenter un lieu de mémoire, c’est le cas dans cette juiverie. Les particuliers peuvent donner de tout petits montants mais les entreprises peuvent aussi financer ces travaux".

Le chantier de rénovation de l’escalier de l’immeuble Beaucaire à l'Isle-sur-la-Sorgue devrait débuter à l'automne 2023.

Le plafond en gypserie de l'escalier de l'immeuble Beaucaire à l'Isle-sur-la-Sorgue © Radio France - Philippe Paupert