Une colonie de vacances pour les apprentis sorciers à Brienon

Le château de Brienon-Sur-Armançon accueille une colonie de vacances originale pour la Toussaint. Une soixantaine d'enfants de 6 à 12 ans participent à une colo "Mystères et sorcellerie"… sur les traces d'un célèbre petit sorcier à lunettes.

Les colonies de vacances "à l'ancienne", c'est fini. Aujourd'hui, pour intéresser les enfants, il faut être créatif et proposer des choses qui sortent de l'ordinaire. Illustration à Brienon-Sur-Armançon, avec la colonie de vacances « Mystères et sorcellerie » proposée par l’organisme Animation Vacances Loisirs (AVL), basée à Brienon.

Le château Saint-Loup accueille pour ces vacances, des enfants amoureux de mystère, de sorcellerie, de tours de magie et de sueurs froides. Ils portent des chapeaux pointus, ne se déplacent pas sans leur baguette magique et ne refusent pas une petite balade en balais volant de temps en temps.

Ce matin, ils participent à l’atelier "tour de magie", pour apprendre à réaliser des tours avec des cartes. "Ce n’est pas si simple", explique Antoine, le moniteur, "cela nous permet de travailler la dextérité des enfants, en faisant des tours de plus en plus techniques".

Au menu, aujourd'hui : un atelier "tours de magie". © Radio France - Delphine Martin

Lorsqu’ils n’apprennent pas des tours de magie, les apprentis sorciers fabriquent des baguettes magiques : "avec des bâtons qu’on a ramassé nous même dans la nature et une pâte spéciale", explique Angela, 12 ans. Ils ont aussi fabriqué des balais volants. Et ils vont bientôt apprendre à concocter des potions magiques. Ils s’entraînent aussi au Quidditch, un sport collectif qui se pratique sur un balais volant et dont notre amis Harry Potter est un champion.

Inès, Angela, Lilou, Souleiman et les autres sont des apprentis sorciers heureux : "Je me suis fait des amis et c’est super, on fait des activités que je n’ai pas l’habitude de faire chez moi. C’est sympa", dit Inès. "Moi j’aime bien avoir peur, la sorcellerie tout ça… c’est rigolo", ajoute Prunille.

Antoine, l’un des sept animateurs de la colonie, est lui aussi très content. A tout juste 20 ans, il fait partie de la « génération Harry Potter » : "Moi j’ai fait beaucoup de colos et une colonie Harry Potter, ça me fait plaisir car c’est un univers que j’adore et partager ça avec les enfants, c’est vraiment bien".

Au-delà des activités, il y a aussi le cadre : un château, décoré aux couleurs d’Halloween. Carla adore avoir la chair de poule : "Halloween, les décorations dans les escaliers, ça fait un peu peur le soir. C’est un truc que j’adore… "

Le château Saint Loup de Brienon héberge cette colonie de vacances originale. © Radio France - Delphine Martin

Amuser, distraire, créer : les missions de la colonie de vacances ne changent pas. Mais aujourd'hui, pour intéresser les enfants, il faut leur proposer des choses qui sortent de l'ordinaire. "La sorcellerie, Harry Potter, c’est un thème que les enfants apprécient énormément et les animateurs aussi prennent plaisir à leur proposer des activités dans ce domaine", explique Houarie Benotsmane, responsable de la communication pour AVL, Animation Vacances Loisirs. "L’objectif, c’est aussi d’encourager la créativité des enfants, pour faire en sorte qu’ils rentrent chez eux avec un maximum de souvenirs."

L’organisateur précise que tout cela est accessible pour un prix relativement bas : "on est bien en-dessous de la moyenne", dit-il "car nous voulons favoriser l’accès aux vacances pour tous". Pour devenir un apprenti-sorcier au château de Brienon, il faut compter 400 euros par semaine.