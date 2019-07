Une comédie avec Sarah Forestier tournée dans les locaux de France Bleu Gironde

Bordeaux, France

Toute l'équipe de France Bleu Gironde accueille ce mercredi l'équipe du tournage de "Playlist". Cette "comédie violente", selon les mots de sa réalisatrice Nine Antico, raconte l'histoire de Sophie, une jeune femme de 26 ans jouée par Sarah Forestier. Cette serveuse aspire à devenir artiste et décroche un CDD d'attachée de presse dans une maison d'édition de bandes dessinées. Mais le rêve s'écroule quand elle se fait virer.

"C'est un film sur le moment du choix qu'on doit faire avant la trentaine, pour savoir si on persiste dans un milieu qui n'est pas du tout garanti. C'est le fait d'être enragé, le fantasme d'appartenir à un milieu duquel on ne vient pas. Tout cela est mélangé avec les problèmes de mecs, les punaises de lit et les problèmes de sous : c'est la galère au sens quotidien" explique Nine Antico. Cette auteure de bandes dessinées, qui a déjà réalisé deux courts-métrages, signe ici son premier long-métrage, produit par Atelier de production.

Des Girondins parmi les figurants

Le film sortira en 2020, à l'été ou l'automne. Le tournage va durer tout l'été, entre Bordeaux, Nantes et Paris, puisque la production a obtenu le soutien financier des régions Nouvelle-Aquitaine et Pays-de-la-Loire. Le tournage en Gironde se termine fin juillet ; des Girondins ont pu participer au film en tant que figurants. "Nous avons été très bien accueillis, les habitants ont joué le jeu" sourit la réalisatrice.

Dans le film, les paysages bordelais n'apparaîtront pas : les scènes tournées en Gironde sont uniquement des scènes d'intérieur, puisque l'intrigue, elle, se déroule à Paris. La scène tournée à France Bleu Gironde est celle d'une interview radio ; Sophie y accompagne un auteur de bandes-dessinées. "Elle est fascinée par l'émission qui se déroule devant ses yeux, mais c'est aussi le moment où elle apprend qu'elle se fait virer" raconte Nine Antico. Rassurez-vous, pas de spoil : cette scène fait partie du synopsis.