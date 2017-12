Une comédie musicale 100% locale présentée à Nîmes

Héloïse et Tristan, c'est le nom de cette comédie musicale portée par l’association Aimendo Films de Nîmes. Ce spectacle entièrement original interprété par de jeunes artistes locaux est présenté en "show case" ce vendredi soir à Milhaud.

Il a fallu deux ans à l'association nîmoise Aimendo Films pour monter ce projet de comédie musicale. Son objectif : faire émerger des talents locaux qui n'ont pas les moyens de se faire connaître. Par manque de moyens financiers ou techniques ou tout simplement par manque de contacts. Avec cette comédie musicale, c'est un spectacle entièrement original qu'elle va proposer au public.

C'est Mélody Ledirac qui a écrit le scénario et l'a mis en scène. Brigitte Aknin qui a composé la musique et Claude Salmiéri, qui a travaillé sur les comédies musicales de "Notre Dame de Paris" et "Starmania" qui a fait les arrangements. Christopher Almodovar est le chorégraphe.

Sur scène, 5 chanteurs et 6 danseurs âgés d'une vingtaine d'années. Ils ont été choisis sur casting. Il a fallu ensuite les faire travailler tous ensemble pendant de longs mois avant qu'ils ne se produisent en public.

"Des chanteurs n'étaient jamais montés sur une scène, d'autres n'avaient jamais fait de théâtre"

Mélody Ledirac a écrit le scénario d' Héloïse et Tristan. Une aventure et un véritable challenge pour la jeune femme.

J'avais vraiment envie de faire un spectacle original"

19 chansons, 25 tableaux pour un spectacle original de près de deux heures

La comédie musicale raconte l'histoire d'Héloise, diva de la chanson mais véritable peste qui rencontre Tristan, un jeune musicien, plus romantique. Une histoire d'amour contrariée. 25 tableaux, 19 chansons pour un spectacle de près de 2 heures.

Les premiers extraits de la comédie musicale seront présentés en "show-case" ce vendredi soir à partir de 20H à la salle des fêtes de Milhaud. La première sera donnée le 10 janvier au théâtre Christian Liger de Nîmes. Le spectacle devrait ensuite tourner localement avant d'être programmé à Paris.