Une commune d'Indre-et-Loire accueille le tournage d'une série dérivée de The Walking Dead

Durant la dernière semaine de novembre, une grosse équipe de production a posé ses valises (et surtout ses camions) dans la commune de 500 habitants de Crouzilles, près de Chinon. Ils tournaient le spin-off, une série dérivée de The Walking Dead, qui comptabilise 11 saisons. La série se recentrerait sur le personnage de Daryl.

Le tournage se tenait en réalité au château privé de Paviers. Mais toute la logistique était basée dans la commune, dans la salle des fêtes notamment, explique le maire de la commune Daniel Brisseau, "nous avions à disposition l'espace public de la salle des fêtes, y compris la salle des fêtes. Cela répondait à leurs critères recherchés pour pouvoir faire tous les stationnements, positionner tous les poids lourds et tous les équipements nécessaires. Et puis, à la fois les bureaux et au niveau de la salle des fêtes." Pendant une semaine, il y avait du raffuts à Crouzilles, transformé en studio hollywoodien. "On n'est pas habitué à voir une telle ampleur de véhicules et de mouvements au sein de notre commune", raconte le maire.

Des zombies à Crouzilles

Un appel avait été passé pour trouver des figurants pour jouer les morts-vivants. Et le Maire le confie, il a même bu des cafés avec des zombies, "je les croisais le matin et le soir. La première fois, c'est assez impressionnant. Les maquillages sont particulièrement bien fait. Mais on passe vite après parce que on prend le café avec eux et on discute avec eux. Ce sont des humains qui ont un masque, mais on n'est pas dans ambiance de zombie."

Une expérience globalement bien vécue, que le maire Daniel Brisseau serait prêt à renouveler. Mais désormais, les habitants de Crouzilles attendent avec impatience la sortie de la série, "on prendra plaisir à regarder et voir si on reconnaît certains endroits", s'amuse le maire.