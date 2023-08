Une commune de Dordogne dit au revoir au festival de théâtre qu'elle a accueilli pendant dix ans

C'est une belle histoire qui s'achève entre la compagnie de théâtre Troc et la commune de Maurens, d'environ 1.600 habitants. L'accord verbal, conclu pour un prêt de 10 ans, entre la propriétaire du terrain et la compagnie de théâtre prend fin cette année. À 20h30 ce mardi 8 août au soir, Félix Beaupérin et sa troupe monteront une dernière fois sur les planches dans la prairie du village de Maurens. Ils joueront Un fil à la patte une pièce de Georges Feydeau.

La fin d'une histoire d'amour

"On voit des artistes sur scène : ce sont des vrais acteurs qui nous font marrer, qui nous font pleurer confie, triste, un habitant de Maurens. À chaque fin de spectacle, tout le monde applaudit à tout rompre pendant des minutes et des minutes et des minutes. On voit les gens qui ont la larme à l'œil et c'est vraiment chouette."

Pour Félix Beaupérin, ce festival est "une histoire d'amour". Avec Chloé De Broca, ils sont à l'initiative du projet qui aura duré 10 ans. "Ce mardi soir, il y aura une certaine forme de séparation, de au revoir. C'est toujours un peu douloureux. Ce sera beaucoup de joie et beaucoup de larmes, des larmes de joie je pense surtout." Félix est fier d'avoir porté ce projet pendant 10 ans sous la double casquette d'organisateur du festival et de metteur en scène.

Des Maurençois déjà nostalgiques

Martine, qui habite juste au-dessus de la prairie, se souvient de la première édition en 2014 : "Les jeunes du théâtre étaient peu nombreux. On les entendait répéter dans la rue, ils chantaient. Ça crée une espèce de présence un peu curieuse, mais cela animait un peu le village."

"Lorsque la troupe était réduite, on avait beaucoup de contacts" se remémore Fabienne. Cette passionnée de théâtre, née dans une famille d'artistes, se rappelle des discussions autour de la pièce Cyrano d'Edmond de Rostand. "On parlait des pièces et on pouvait critiquer de ce qu'on ressentait. Le fait qu'ils soient plus nombreux, la relation, pour nous, on l'a perdue."

D'une centaine de spectateurs au début du festival en 2014, on est passé à 8.500 spectateurs sur deux semaines de festival l'an dernier. Une affluence qui fait le bonheur de Philippe. Ce Maurençois fournit la buvette avec sa bière et sa limonade produite au village. "C'est un festival que l'on a vu grandir. On ne cesse à la maison de se rappeler justement toutes ces pièces qu'on a pu voir et celles qui ont marqué les uns les autres."

L'entrée du festival est payante par un système d'adhésion à la compagnie. Il faut compter 10€ pour les nouveaux adhérents, 5€ pour les renouvellements et les moins de 18 ans.