Une coupe Icare sans public en septembre

La Coupe Icare, un des plus grands rassemblements de parapentes et deltaplanes. En fond, le massif de Belledonne

Dans un communiqué, les organisateurs de la Coupe Icare annoncent ce mardi matin "à grand regret" l'annulation de la 47e édition du "plus grand festival grand public de sports aériens au monde", prévu en septembre prochain.

"Les incertitudes quant à l’évolution de la crise sanitaire mondiale de la Covid-19 ne permettent pas d’envisager l’accueil des dizaines de milliers de spectateurs venus du monde entier, pour la semaine du 13 au 20 septembre prochain dans nos villages du Plateau des Petites Roches et de Lumbin" précisent les organisateurs.

"Un événement d’une telle ampleur ne peut se permettre d’attendre plus longtemps pour avancer sur son organisation. Les autorités compétentes ne pouvant fournir aucune information précise à ce stade, le comité d’organisation a décidé de ne pas accueillir le grand public cet automne."

Une édition réservée aux professionnels et aux pilotes

L’équipe prépare néanmoins l’organisation de quatre journées réservées aux professionnels et aux pilotes de parapente, deltaplane, paramoteur, ULM et montgolfière, qui auront lieu du jeudi 17 au dimanche 20 septembre à Saint-Hilaire (Lumbin pour la montgolfière). Sont prévus : un salon professionnel et des tests de matériel de parapente en journée. Les projections de la sélection officielle du festival international du film de sports aériens auront lieu en soirée à partir du mercredi soir ou du jeudi soir. "Le soutien des bénévoles et des partenaires sera bien-sûr nécessaire pour réaliser ce format 2020 exceptionnel." précise encore le communiqué.