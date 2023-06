Une course de caisses à savon a lieu ce dimanche 11 juin dans le quartier Montmidi de Poiters

Image d'illustration - Paris, France le 27 avril 2016 - 10e édition de la course de Push-car dans le Parc des Buttes Chaumont (19e)

Une course de caisses à savon à Poitiers ! C'est une première pour l'association le foyer du Porteau qui organise l'évènement ce dimanche 11 juin à Montmidi, à partir de 10H00. Une trentaine de concurrents sont en lice, et une journée de festivités est prévue.

Les 30 concurrents ont tous conçu leur véhicule et se lanceront dans une pente de 4,3 % sur 700 mètres. La descente devrait durer 2 minutes selon les calculs de Francis Lancereau, l'un des organisateurs. Il espère que les poitevins se déplaceront nombreux pour assister au spectacle. A la fin de la journée, un classement des participants sera réalisé, et tous recevront un lot. "On jugera sur la rapidité mais aussi la beauté de la caisse à savon, celle qui va être drôle, originale."

Le détail du programme