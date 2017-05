Une course de canard en plastique pour la bonne cause

12 000 canards vont être lâchés dimanche 4 juin sur l'Yonne à Auxerre pour une course caritative. Organisée par la Table Ronde, tous les fonds de cette Duck Race seront reversés à trois associations qui aident des enfants malades.

L’idée peut paraitre farfelue. Proposer une course de canards version XXL sur l'Yonne pour récolter des fonds pour des associations. Une action menée par la table ronde à Auxerre dont fait partie Benjamin Martinez, bénévole. « Le but est de soutenir des associations, de faire vivre notre ville, de créer du lien entre les commerçants et surtout de fédérer tout le monde autour de notre projet pour que chacun vienne soutenir son petit canard dimanche ».

Et comme de nombreux commerçants auxerrois, Elise Romain, co-gérante de la boutique carte sur table à Auxerre a été séduite par le concept. « _On aime l’idée de faire une opération pour les associations et qu’en même temps ce ne soit pas un simple don mais qu’il y ait un jeu derrière. D’autant qu’en terme de visuel et de jeu cela semble très sympathique »

Et les tickets sont partis comme des petits pains. Entre neuf et dix mille billets vendus en quelques semaines à raison de trois euros chacun.

Des canards qui avant la course, ont été soigneusement contrôlés explique Eric _Chevalier le président de la table ronde à Auxerre. « Les canards sont arrivés par sac de deux mille et nous les avons trié et mis en sac de 200 en vérifiant chaque numéro pour qu’il n’y ait pas de doublon »_

Les canards numérotés sont vérifiés et mis en sac avant la course © Radio France - Isabelle Rose

Une course étonnante, qui séduit même hors de nos frontières puisque des billets ont été vendus en Suisse, Belgique et même à Hong-Kong.

La Duck race est prévue dimanche à 15 heures depuis le pont Paul Bert à Auxerre. L’arrivée est prévue juste avant la passerelle. Un dispositif en entonnoir permettra de faire arriver les canards en plastiques jaune les uns derrières les autres, sous contrôle d’un huissier.

L’objectif, rappelle la table Ronde est bien de mettre en avant ces trois associations et de les aider puisque l’intégralité des fonds leur seront reversés.

Le président de la Table Ronde à Auxerre au milieu des sacs contenant les 12 000 canards de la Duck Race © Radio France - Isabelle Rose

Il est encore temps d’acquérir votre canard. Des tickets sont en vente jusqu'au 1er juin chez les commerçants partenaires puis sur la page Facebook de la Duck Race Auxerre. Des tickets seront également en vente samedi et dimanche, quai de la république à Auxerre.

Notez que des représentants de chaque association aidée seront présents pour cet évènement

Si vous voulez en savoir plus sur les associations aidées : Les Feux Follets



Les Voiles de l'Espoir