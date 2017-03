Une course hippique vue de près

L'hippodrome de Nîmes organisait ce dimanche sa deuxième réunion de la saison. Au programme, des courses de galops et des courses avec obstacles mais aussi, comme à chaque course, une petite virée en camion suiveur pour voir la course de tout près.

Courses de galops, courses d'obstacles, deuxième réunion de la saison à l'hippodrome de Nîmes. Cette fois-ci, le micro France Bleu Gard Lozère a embarqué dans le camion suiveur au milieu de six autres turfistes pour voir d'un peu plus près à quoi ressemble une course et ses paris.

Ils étaient près de deux cents dans les gradins à vibrer au rythme des galops. Il y a les parieurs fous mais aussi les amateurs, les familles bref tout type de turfiste qui vient se divertir.

"Nous on parie au pif... on se fie surtout au noms mignons !" des parieuses à l'hippodrome de Nîmes Partager le son sur : Copier

Notre chauffeur s'appelle Patrick, il est bénévole mais pour lui, c'est un privilège de conduire le camion qui s'élance parfois à plus de 70 km/heures!

Il n'y a que six places dans le camions alors sur l'ensemble des turfistes ils se sentent vraiment privilégiés, de vrais V.I.P. ! " Patrick

Et puis Patrick est là pour commenter la course pour nous, pour nous donner des petites anecdotes aussi. Chaque semaine il retrouve des habitués.

Reportage à l'intérieur du camion suiveur Partager le son sur : Copier

Ci-dessous, une vidéo à l'intérieur du camion des juges, qui se situe juste devant le camion de Patrick.