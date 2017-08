Une course à pied de 100 km au départ de Chambéry

Une association de Cognin (Savoie) va lancer la première Ronde des Eléphants, le samedi 4 novembre 2017. Il s'agit d'une course à pied de 100 km sur route.

Si un marathon ne vous suffit pas, vous pourrez participer à la première Ronde des Eléphants. Cette course à pied de 100 km est annoncée pour le samedi 4 novembre 2017 au départ de Chambéry, depuis la fontaine des Eléphants. Ce sera le premier 100 km en Savoie, 100% sur route.

Faire connaître notre région—Julien Ruiz, un des organisateurs

"Ce 100 km a une dimension sportive, mais aussi touristique", explique Julien Ruiz, l'un des organisateurs, "il s'agit de faire connaître notre région".

L’objectif de l'association Go For It Events est de créer un événement sportif, festif, touristique afin de sensibiliser le plus large public à l’intérêt de l’activité physique.

Une cinquantaine de coureurs sont attendus pour cette première. Chaque coureur sera accompagné par une personne qui les ravitaillera à vélo.

Un parcours autour du Lac du Bourget

Cette épreuve partira de Chambéry et se déroulera sur les pourtours du Lac du Bourget pour ensuite traverser l'avant pays savoyard et finir sa course sur la ville de Cognin.

Consultez le parcours en cliquant ici

Un but humanitaire

Cette manifestation a aussi un but humanitaire : elle s’inscrira dans le cadre d’une campagne internationale de sensibilisation contre la malnutrition infantile. Les fonds récoltés serviront au bon déroulement de la manifestation, mais aussi à la lutte contre la malnutrition infantile dans les pays sous-développés notamment au MALAWI.

►►►Inscriptions et renseignements : 06.89.17.10.47