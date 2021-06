Une Creusoise organise des concerts chez elle pour soutenir les artistes privés de scènes

Il va y avoir des airs de mini festival à Viges sur la commune de Domeyrot en Creuse cet été. Erika, thérapeute psycho-corporelle installée dans ce lieu-dit va organiser quatre concerts chez elle pour aider les musiciens privés de scène par la crise sanitaire.

Tout est parti d'un groupe Facebook, "Spectacles vivants dans votre jardin" sur lequel une amie d'Erika l'a invitée. "Je me suis dit bah oui pourquoi pas ! Aider artistes à se produire, avec la crise covid ... ils ont vraiment du mal, ils ne peuvent pas travailler" et puis "ça fait venir du monde à la maison, c'est sympa pour nous aussi."

Une cinquantaine de personnes par concert

L'objectif est aussi de faire connaître des groupes locaux. Ils sont répertoriés sur une carte de France sur le groupe Facebook, aux organisateurs de concerts privés de les contacter. "J'ai écouté ce qu'ils faisaient parce que je voulais des trucs qui me plaisent, puis je les ai contactés et on s'est mis d'accord, parce qu'ils seront payés, tout va être fait dans les règles de l'art."

Le public pourra se garer sur ce grand terrain juste à côté de la scène et y rester camper pour la nuit. © Radio France - Noémie Philippot

Les billets coûteront autour de 8 euros pour les adultes (plus de 18 ans). Erika va donc ouvrir les portes de son grand terrain et de sa vielle grange aux artistes ainsi qu'à une cinquantaine de personnes pour chaque concert. "Les obligations sanitaires covid ne s'appliquent pas chez un particulier, ce sont des recommandations" souligne-t-elle. "On va demander aux gens de faire attention, avec le gel hydroalcoolique, ceux qui veulent mettre le masque le mettent, la distanciation sociale ... c'est pour ça que je minimise la jauge, parce qu'il y a de la place mais quand même." Et d'appeler au bon sens en souriant "celui qui est malade, il ne vient pas !"

Il est nécessaire de réserver soit via la page Facebook "L'Antre d'Imala" ou au 06.18.87.77.92. Au programme, essentiellement de la chanson à texte engagé. Le groupe Du vent dans les Bronches sera à Viges le 12 juin, Gaëtan Aurion le 17 juillet. Un spectacle pour enfant avec le groupe Chams est prévu le 8 août et Ajma terminera cette série de concert le 18 septembre.