Une déco de Noël 100 % limouzi, c'est possible !

Un sapin corrézien, des boules en porcelaine, les traditionnelles chaussettes rouges et blanches personnalisées ... La déco de Noël "made in Limousin", c'est facile !

Que les afficionados du commerce local se rassurent. Si le Père-Noël rouge est américain, rien n'empêche de décorer sa maison en 100% limousin !

A commencer par le sapin. Une dizaine de cultivateurs sont installés en Haute-Vienne et surtout en Corrèze. Et pour mettre ces conifères dans leurs habits de fête, la région ne manque pas d'artisans imaginatifs.

Ils sont nombreux à avoir puisé dans leurs souvenirs pour égayer ce Noël. Anne Charlotte Blanchard, couturière à Bersac-sur-Rivalier, confectionne les traditionnelles chaussettes à tissu rouge et moumoute blanche. Avec une petite particularité : on peut sur commande les personnaliser. Avec son prénom (toutes les tailles de prénom sont acceptés) ou un petit dessin cousu par les mains agiles de la jeune limousine.

"J'ai eu cette idée parce-que quand j'étais petite, on avait tous notre chaussette avec des bonbons à Noël dedans. On a tous une âme d'enfant, alors même les adultes ont le droit de commander leurs chaussettes !" explique-t-elle gaiement.

Quelques kilomètres plus loin, à Razés, Aurélie Vrignon travaille la porcelaine dans son Atelier du blanc. Et cette année, elle a mis les bouchées doubles pour fabriquer des boules rares et précieuses : " il y a la forme de bourgeon, la forme de boule de neige avec des petites gouttes d'émail, des pommes de pain et des petits oiseaux peints à l'or véritable" détaille la céramiste.

Aurélie Vrignon brandit fièrement ses créations de Noël en porcelaine © Radio France - Thomas Larabi

Et dans un registre plus burlesque, la laiterie Les Fayes a lancé un appel sur les réseaux sociaux à ses clients. L'idée : décorer leur sapin avec des produits de la laiterie et envoyer des photos. La crème de la crème pour décorer sa maison, et attendre patiemment que les cadeaux remplacent les pots de faisselle.

Note : Vous pouvez retrouver actuellement ces artisans au marché de la chambre des métiers de Limoges, ou encore au marché de Noël à partir du 1er décembre.