Blaye, France

Vous allez en prendre plein les yeux et les papilles ! Une soirée dégustation de vin de l’appellation Côte de Blaye était organisée ce mercredi soir à la citadelle de Blaye. Une dégustation organisée en plein cœur du Clos de l'Echauguette, un petit vignoble érigé dans une aile inaccessible de la citadelle. Un moment plutôt singulier pour la centaine d'invités.

C'est émouvant, on est avec des beaux rangs de vignes, l'estuaire de la Gironde en face, la citadelle et ses vielles pierres et un verre à la main". Chris, un invité.

Un régal pour les yeux et on en savoure même davantage le cépage. "Un vin même s'il est bon on ne l'apprécie pas pareil selon la situation, faut que le moment s'y prête". Et ce mercredi soir, l'air est frais, il y a même un concert.

La dégustation entre les vignes © Radio France - Fabien FOUREL

Le seul vignoble classé à l'UNESCO

Et la star de la soirée c'est évidemment le Clos de l'Echauguette, du nom du domaine. Ce merlot récolté depuis 1997 est commercialisé depuis seulement deux ans. Un vin totalement bio produit dans le petit vignoble qui fait 15 ares (0,15 hectares), et qui est le seul classé Unesco. Implanté en 1968, il y aujourd'hui 900 pieds de vigne. Un vin de garde "léger et bon" selon Clarisse, une invitée qui est complètement conquise. Elle en profite pour demander des détails au viticulteur qui lui répond : "Je fais tout de A à Z, tous les travaux : taillage, rognage, etc.. c'est moi".

Pour une bouteille de Clos de l'Echauguette comptez 25 euros. Il faut vous rendre à la maison des vins de Blaye.