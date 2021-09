Une des deux flèches de la cathédrale de Viviers a été foudroyée

La cathédrale de Viviers n'a plus qu'une flèche. Dans la nuit de samedi à dimanche, une des deux flèches situées sur le chœur de la cathédrale a été foudroyée. Des pierres sont tombées sur le toit d'une chapelle latérale et sur le parking endommageant une voiture. Il n'y a pas eu de blessé.

Je suis triste. Martine Mattéi, maire de Viviers.

La maire de Viviers s'est dit triste après cette nouvelle dégradation de la cathédrale. L'édifice avait déjà été fragilisé par le séisme du 11 novembre 2019. Des pierres de la voûte s'étaient écartées. L'Etat, propriétaire a effectué les réparations.

C'est une vielle dame qui mériterait un lifting. Mgr Jean-Louis Balsa, évêque de Viviers.

Le bâtiment n'est pas en danger mais l'intérieur et l'extérieur ne sont pas mis en valeur. Les pierres sont noircies et on ne peut pas faire visiter certains endroits non sécurisés. Mgr Balsa, évêque de Viviers estime que la cathédrale aurait besoin d'un bon coup de jeune.

L'Etat restaure actuellement les tapisseries de grande valeur de la cathédrale. Le grand orgue doit être déposé d'ici la fin de l'année pour une restauration générale.