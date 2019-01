Une des plus grandes collectionneuses d'art expose à Laval

Laval, France

C'est une des plus grandes collectionneuses d'art et une des plus réputées aussi qui expose actuellement à Laval. Cérès Franco, 92 ans avec son exposition Cérès Franco en territoires imaginaires (du 8 décembre-10 mars 2019 au Musée d'Art Naïf et d'Arts Singuliers). Tout au long de sa vie, commencée en 1926 dans la ville de Bagès au Brésil, Cérès Franco a collectionné des œuvres du monde entier : de peintres fuyant les dictatures de l'Est ou d'Amérique Latine par exemple. Cérès Franco a étudié l'histoire de l'art à l'Université de Columbia avant de s'installer à Paris en 1951 où elle installera sa galerie "L’œil de Bœuf" en 1972, rue de Quincampoix.

Elle possède au total 1.500 œuvres avec quelques grands noms : Chaïbia, Christoforou, Jaber, Macréau, Nitkowski. "Au début je commençais à collectionner très timidement. Des artistes, des amis, m'offraient des dessins et des petites gouaches. En fin d'année, ils m'envoyaient des vœux de Noël avec des peintures. Bien avant cela, je découpais des images de reproductions de tableaux dans des livres, dans des revues. Il faut dire que je viens d'une petite ville à l'extrême sud du Brésil, à la frontière avec l'Uruguay; où il n'y avait rien dans ce domaine-là" raconte Cérès Franco.

Un peu plus d'une centaine d’œuvres sont exposées à Laval, de l'Art Naïf à la Nouvelle Figuration en passant par l'Art Brut au Néo-expressionnisme.