Quimper, France

L'Eglise abbatiale de Locmaria est le plus vieil édifice de Quimper, construite deux siècles avant la cathédrale Saint-Corentin. Elle aura mille ans l'an prochain.

Le monument n'est plus étanche en raison du développement de la mérule, champignon parasitaire qui infeste sa charpente, notamment au niveau de la nef. Les toits sont envahis par les mousses.

Souscription lancée en avril

Les travaux sont estimés à 175 000 euros. L'Etat, la région Bretagne et le département du Finistère assument la plus grosse part, mais il reste 60 000 euro à la charge de la ville. Or les finances municipales sont "contraintes", la ville en appelle donc à la générosité des Quimpérois, de toutes confessions.

Une souscription sera lancée en avril par la Fondation de France.