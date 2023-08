Une détection au club de la TA Rennes Football pour sa nouvelle équipe féminine junior

C'est bientôt la rentrée scolaire, mais aussi la rentrée sportive. Au complexe sportif Roger Salengro, sept jeunes joueuses sont venues à la détection du club de la TA Rennes Football. Certaines sont déjà licenciées au club, d'autres testent le foot pour la première fois. Siem joue d'habitude dans le cour de récréation, elle découvre donc les installations. "Je trouve que c'est mieux de jouer seulement avec des filles", admet-elle. "Avec les garçons je n'ose pas trop prendre la balle. Ils ne la passent pas aux filles et ne jouent qu'entre eux."

Des jeunes filles libérées sans les garçons

Les jeunes filles sont plus à l'aise quand elles jouent entre elles, et ça se ressent pendant la détection. Samuel est un des coachs qui s'occupent de l'entrainement. Il voit la différence par rapport aux séances mixtes, où les garçons et les filles jouent ensemble : "Elles sont un peu crispées avec les gars. Là on voit qu'elles sont libérées, même les joueuses qui sont déjà au club."

C'est notamment le cas de Juliette. Elle arbore fièrement le maillot de la TA Rennes Football. Selon son coach, elle joue bien mieux pendant cette séance de détection que d'habitude. À la fin de l'entrainement, elle admet que d'être entre filles permet de mieux s'entrainer : "Les garçons sont un peu plus costauds que nous, on a parfois du mal à jouer. Avec les filles, on peut devenir amies et ça nous pousse à progresser encore plus."

Une volonté de développer la section féminine

Le club de la TA voudrait créer plus d'équipes féminines. "Ça va continuer à se développer dans les années à venir, notamment grâce à la publicité faite par la coupe du monde féminine de football cet été," explique Simon Béchennec, responsable du pôle féminin du club. "On est plutôt un club formateur. Ce projet là, on veut le développer sur plusieurs saisons pour mettre en place quelque chose qui tient la route."