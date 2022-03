Une deuxième étoile au Guide Michelin pour le Duende à Nîmes

Bientôt la passe de trois ? C'est tout ce que l'on peut souhaiter au Duende et à ses chefs Nicolas Fontaine et Julien Caligo. Le restaurant gastronomique nîmois de l'Hôtel L'Impérator vient de décrocher, ce mardi, sa deuxième étoile au guide Michelin. La cérémonie se déroule à Cognac. Le Duende a ouvert en décembre 2019, la carte est signée Pierre Gagnaire. Le restaurant avait déjà décroché sa première étoile en 2021.

Au total, le millésime 2022 du Guide Michelin France récompense cette année deux nouveaux restaurants trois étoiles (la Villa Madie à Cassis et Plénitude - Cheval Blanc Paris), et six nouveaux restaurants deux étoiles, ainsi que 41 nouveaux restaurants 1 étoile.

"L'emblématique hôtel Emperator a retrouvé tout son lustre et le restaurant Duende est désormais l'un de ses joyaux. Très investie et talentueuse (comme le service d'ailleurs), l'équipe en cuisine a complètement épousée la philosophie de Pierre Gagnaire qui cornaque cette adresse en ciselant une magnifique cuisine d'orientation méditerranéenne, qui emprunte aussi bien à la Catalogne qu'aux rizières de Camargue en passant par les Cévennes." Guide Michelin

Vous pouvez retrouver ici toutes les nouvelles étoiles.

