Une deuxième statue de la Liberté s'en va rejoindre sa grande sœur aux États-Unis

Une deuxième statue de la Liberté est envoyée ce lundi aux États-Unis, plus de 135 ans après sa grande sœur offerte par la France pour célébrer le centenaire de l'indépendance américaine. La deuxième statue sera à New York pour la fête nationale américaine le 4 juillet, puis installée à Washington.

C'est la 2e fois que la France envoie une statue de la Liberté aux États-Unis. Une reproduction, jusqu'ici située dans la cour du musée des Arts et Métiers, doit quitter Paris ce lundi matin pour traverser l'océan Atlantique. La statue d'un peu plus de 2 mètres et en bronze doit arriver à bon port pour la fête nationale américaine, le 4 juillet, où elle doit rejoindre sa grande sœur, l'œuvre originale pensée par Gustave Eiffel et sculptée par Auguste Bartholdi, offerte en 1885 pour célébrer l'indépendance américaine.

Un long voyage pour la statue

Symbole de l'amitié franco-américaine renouvelée, cette reproduction fabriquée il y a dix ans va partir ce lundi 7 juin au matin. Olivier Faron, administrateur général du Conservatoire National des Arts et Métiers, raconte le périple qui l'attend : "La grande sœur était partie à Rouen avec le chemin de fer, nous, elle voyagera par un camion et puis elle partira du Havre."

La statue sera donc à New York pour la fête nationale américaine, ensuite direction Washington. La statue doit prendre ses quartiers dans le jardin de la résidence de l'ambassadeur de France. Un geste politique pour Olivier Faron : "C'est une décision de dire qu'il faut que le patrimoine national soit présent dans tous les lieux où la France existe et où la France construit son attractivité et son rayonnement."

La statue sera visible de la rue. Les riverains, parmi lesquels un certain Barak Obama, pourront donc l'admirer. Une statue de la liberté s'en va mais pas de panique, il en reste toujours une multitude en France, dont sept à Paris, notamment au Musée d'Orsay, dans le musée des Arts et Métiers et sur l'île aux Cygnes, près de la Maison de la Radio. Il y en a également une à Nice.