Concours de la meilleure audio-description, une dijonnaise dans le jury

C'est un concours de cinéma qui récompense les meilleures audiodescriptions de films pour les non-voyants, ces voix off qui décrivent les scènes de films entre les dialogues. Le Marius de l'auto-description, c'est son nom, sera décerné, ce mercredi 26 février, à Paris. Parmi les 137 jurés, on retrouve une dijonnaise, Dominique Bertucat, non-voyante depuis 15 ans, et présidente de l'association Les yeux en promenade.

Des critères bien précis

Dominique Bertucat a dû décider entre les audiodescriptions de 7 films, ceux nominés dans la catégorie des meilleurs films aux Césars, (le Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, Les Misérables de Ladj Ly ou encore J'accuse de Roman Polanski...). La présidente de l'association Les yeux en Promenade, les a reçu en fichier MP3 et a choisi selon des critères bien précis, "une bonne audio-description doit surtout nous donner des éléments visuels, la description des visages, tristes ou perplexes, des costumes, des décors et la voix. La voix doit être synchro avec les dialogues, ni plus haute, ni plus basse. Nous devons avoir l'impression qu'elle nous chuchote à l'oreille ce qui ce passe dans le film."

Dominique Bertucat a eu du mal à choisir cette année, " les films étaient intéressants, j'ai écouté plusieurs fois certains extraits pour me dégager du film et ne noter que les voix offs qui me donnaient les éléments voulus." Les résultats seront dévoilés ce soir, 137 membres du jury ont participé cette année à ce Marius de l'auto-description.

→ Retrouvez le + INFO sur ce thème ce mercredi 26 février 2020 sur les ondes de France Bleu Bourgogne à 7H16 et 8H46.