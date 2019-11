Une dizaine d'exposants à Saint-Maur pour le Salon du Chocolat

Saint-Maur, France

C'est désormais un rendez-vous incontournable pour les fans de chocolat de l'Indre, et même de plus loin. Le dixième Salon du Chocolat de Saint-Maur a commencé ce week-end et se termine ce lundi 11 novembre au Château des Planches. 15 exposants, pour la plupart maîtres-chocolatiers, sont présents sur place pour faire déguster et vendre leurs produits.

Un salon familial

Le salon existe maintenant depuis dix ans, et c'est une fierté pour Anne-Marie Chapus, une des créatrices et organisatrices de l'événement avec son association Inner Wheel. "C'est un salon familial, qui doit et qui reste convivial" selon elle. "On a 15 exposants que l'on connaît bien, des locaux et d'autres qui viennent de plus loin, mais c'est la même chose tous les ans et c'est aussi pour ça que les gens reviennent." Quatre des 15 exposants ont même participé à toutes les éditions.

Plusieurs clients et chocolatiers se connaissent et se retrouvent chaque année". - Anne-Marie Chapus, une des organisatrices du salon.

L'événement fonctionne bien selon les organisateurs. L'année dernière, plus de 2000 personnes l'avaient visité, permettant de dégager près de 7000 euros de bénéfices. Une somme qui est ensuite entièrement reversée à plusieurs œuvres caritatives pour des personnes en situation de handicap ou dans le besoin.

Le Salon du Chocolat ouvre de 10 à 18h ce lundi 11 novembre, avec une entrée à trois euros. Elle est même gratuite pour les moins de 14 ans.