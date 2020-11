Une dotation exceptionnelle au Centre des monuments Nationaux pour des chantiers pourvoyeurs d'emplois

Une dotation exceptionnelle de 40 millions d'euros dans le plan de relance permettra au Centre des monuments nationaux (CMN) de lancer ou d'achever l'an prochain des chantiers pourvoyeurs d'emplois dans quatorze d'entre eux. C'est une annonce ce lundi du ministère de la Culture. Cette dotation "valorise les métiers d'art et les savoir-faire d'excellence à travers la restauration de ces monuments".

Dans le Gard, c'est Aigues-Mortes qui va en bénéficier. L'objectif est l'aménagement d'un parcours d'introduction à la visite des remparts.

Parmi les autres chantiers les plus emblématiques figurent l'achèvement d'ici fin 2022 de la restauration des façades et toitures de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, la restauration des remparts du château d'Angers, celle des façades du palais du Tau à Reims, celle d'une partie du chemin de ronde de Carcassonne, l'aménagement, avant les Jeux olympiques, d'un nouveau ponton et d'espaces d'accueil au château d'If (Bouches-du-Rhône)