Une drômoise de retour à Questions pour un champion ce lundi soir

Après le "Noël des Champions", voici le "Nouvel an des Champions", la grande bataille de fin d'année de Questions pour un champion démarre ce lundi 27 décembre. 17 grands gagnants de l'émission vont s'affronter et parmi eux, il y a la drômoise Elisabeth Privey. Elle fait son retour dans l'émission aux fiches à questions jaunes présentée par Samuel Etienne. La malissardoise a été rappelée par la production après avoir remporté le jeu en 2013, 5 fois d'affilée. À l'époque elle avait remporté la coquette somme de 20.000 euros.

L'émission n'est pas en direct, elle a déjà été tournée, si Elisabeth Privey ne dévoile pas le grand gagnant et fait durer le suspens, la joueuse drômoise s'est encore régalée sur l'émission "il y a toujours le plaisir de jouer, et surtout le plaisir d'être chouchoutée, on est coiffés on est maquillés. C'est incroyable, jamais personne ne s'occupe de moi comme ça. Ils ont été vraiment adorables. Moi ce que j'aime c'est surtout faire rire et raconter des bêtises sur le plateau. Je ne le fais pas exprès, depuis que je suis petite je fais rire tout le monde."

Ce que j'aime c'est surtout faire rire et raconter des bêtises sur le plateau

Attention, comme tous les champions, Elisabeth s'est entrainée dure pour atteindre ce niveau. Deux fois par semaine, la drômoise rejoint son club valentinois, elle y retrouve d'autres passionnés de Questions pour un champion et joue inlassablement, "on fait ça dans les mêmes conditions que l'émission diffusée sur France 3. On a tout ce qu'il faut ! On a des buzzers, un présentateur. Ensuite il y a même des tournois d'organiser, d'ailleurs beaucoup de candidats sont devenus des amis à force et parfois ils montent à Paris participer à l'émission de Samuel Etienne."

Depuis ses passages dans l'émission, les habitants de Malissard la reconnaissent dans la rue, ça la fait sourire " il y a des personnes qui étaient très étonnées de me rencontrer, ils sont surpris. Alors moi je comprends pas tellement, oui j'existe et puis j'habite Malissard, donc ce n'est pas tellement étonnant de me croiser à Malissard." Ce Nouvel An des Champions s'annonce rude, selon la drômoise la concurrence était particulièrement en forme.