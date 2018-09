Dunkerque, France

A 25 ans, Romane Bollengier est une "Doriss girl". C’est une grande et jolie blonde qui affiche un large sourire. Une fille de Rosendaël, ce quartier de Dunkerque, où elle a commencé la danse à l’âge de 4 ans. Dans sa famille, on fait plutôt du droit, Romane est donc un peu atypique, mais elle a toujours été soutenue par les siens. Au point qu'elle part vers Lille et son conservatoire, pendant ses années lycée.

650.000 spectateurs par an

Ensuite, Romane Bollengier enchaîne les formations, notamment de ballet ; elle commence dans le cabaret, du côté de Bordeaux, puis dans une salle parisienne. Et puis en mars dernier, deux mois après une audition, elle est rappelée pour intégrer la troupe du Moulin Rouge, la plus célèbre des revues parisiennes. Romane est donc devenue une Doriss girl, du nom de la première maîtresse de ballet du Moulin Rouge. Ces filles, on vient les applaudir de partout dans le monde, notamment pour l’incontournable French Cancan.

Au Moulin Rouge, Romane Bollengier danse le French cancan qui a fait la renommée du cabaret. - J. Habas - Moulin Rouge

Romane Bollengier accède ainsi au top du top. Car si les danseuses du Moulin Rouge sont une soixantaine, mais il y a paradoxalement assez peu de françaises. Elles sont recrutées dans le monde entier à Las Vegas, Sydney, ou Londres. 14 nationalités sont représentées, avec comme critère de base une taille minimale d’1 m 75 et une plastique irréprochable.

Seul un écart de deux kilos est toléré

Ce qui implique beaucoup de discipline, comme un sportif de haut-niveau, c’est ce que raconte Roman Bollengier : "J'arrive à 18h30, ensuite je m'offre 45 minutes de maquillage et de détente, ensuite je fais une heure de training, musculation et assouplissements, pour me chauffer et me mettre en condition. Et après, il y a les deux shows par soir. En commençant, on prend le rythme doucement."

Le premier mois a été un peu compliqué physiquement. Mais après le corps s'adapte et c'est parti !

Au départ, Romane a une base solide de danse classique et contemporaine, c’est d’ailleurs exigé pour entrer au Moulin Rouge. Et puis au fils de ses formations, et poussée par une amie qui travaille au Crazy-Horse, elle s’est lancée dans le cabaret, en visant le Moulin rouge et son excellence. Romane est parfaitement heureuse, aujourd'hui. C’est son mental d’acier quand c’était dur physiquement qui lui a permis d’en arriver là.

Romane Bollengier fait partie de la ligne des danseuses, avec l'objectif d'intégrer celle des seins nus, qui dansent top-less. - J. Habas - Moulin Rouge

Chaque soir, Romane porte 12 costumes différents. Des costumes de qualité, fabriqués par des artisans de haut-vol. Pour les bottines et les plumes, le Moulin rouge a même racheté deux entreprises pour préserver ce savoir-faire précieux. Des costumes qui portent la signature des grandes maisons Vuitton, Givenchy, Gaultier ou Lacroix.

Et après le Moulin Rouge ?

Une carrière au Moulin rouge peut durer une quinzaine d’années. Il y a une progression possible au sein de la troupe. Là, Romane fait partie de la ligne des 14 danseuses, ensuite il y a, comme une montée en hiérarchie, la ligne des nues, avec les danseuses top-less, et enfin les trois chanteuses qui mènent la revue.

Et après Romane ne soit voit pas en professeur de danse, elle rêve plutôt d’organiser des spectacles pour des manifestations sportives. Elle se passionne pour les JO, le tennis, le foot ou le rugby. Elle se verrait bien aussi travailler dans la protection de l’environnement.