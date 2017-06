Une écharpe de 62 mètres se tricote à Guéret

Les mamies du quartier de Brésard à Guéret ont relevé le pari fou de tricoter la plus longue écharpe de la Creuse : 62 mètres ! Leur réalisation sera exposée à la fête du quartier.

Les membres de l'association de quartier Oasis préparent la grande fête du quartier Brésard ce samedi 24 juin. Et pour l'occasion, les mamies tricoteuses se sont lancées un défi : réaliser la plus longue écharpe de la Creuse.

Quelle idée de faire une écharpe alors qu'il fait plus de trente degrés dehors ? Quand elles ont commencé en décembre, il ne faisait pas si chaud ! Alors une après l'autre, elles ont tricoté des bouts de l'écharpe, en terminant les pelotes de laine qu'il leur restait. Et petit à petit, l'écharpe s'est agrandie, jusqu'à atteindre 62 mètres au dernier comptage.

Quel dommage que mes petits enfants ne sachent pas tricoter

Impossible de dérouler toute l'écharpe sinon il faudrait monter sur la route ! © Radio France - Thomas Schnell

Jeanine, Simone, Teresa et les autres ont toutes appris à tricoter quand elles étaient jeunes. C'était une technique qui se transmettait de génération en génération. Pour l'une c'est sa mère qui lui a mis les aiguilles entre les mains dès l'âge de 8 ans. Pour une autre, c'est sa grande soeur, qui lui apprenait à faire des bonnets d'abord, puis des gilets et plus encore !

Un travail collectif pour intégrer les jeunes et les moins jeunes dans la vie de quartier

L'initiative vient de Thomas Boutreau, le directeur de l'association Oasis. Chaque jour, les membres les plus âgés de l'association venaient tricoter une petite chaussette, un petit bonnet. Et puis pourquoi ne pas faire une grande oeuvre collective. De là, en décembre, il montre à la bande de copines des images d'écharpes géantes. Le défi est lancée, en six mois, elles doivent avoir atteint plusieurs dizaines de mètres.

Tout le monde joue le jeu et durant toutes ces heures à tricoter ensemble, les mamies se sont rapprochées. L'occasion pour elle de bavarder en s'occupant les mains.

On tricotait tous les jours et sans s'en rendre compte, on a fait plus de 60m !

On est loin du record du monde (près de 68 kilomètres) mais c'est surtout pour le plaisir qu'elles réalisent cet exploit. Et avant tout pour décorer les arbres lors de la fête du quartier de Brésard qui a lieu le week-end prochain (samedi 24 juin, toute la journée).