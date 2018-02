Avignon, France

Cette yourt' circus est un mini chapiteau. Sur les tapis rouges de la piste d'apprentissage, Hacène Ouragh initie une quarantaine d'enfants au jonglage, à l'acrobatie, à l'équilibre sur un fil ou un ballon. De 1989 à 2010, il a transmis sa passion du cirque à la Maison Pour Tous de Champfleury. Désormais sur l’île de la Barthelasse, Hacène Ouragh propose avec la compagnie Point C une pédagogie basée "sur le jeu et le rire". Hacène Ouragh insite pour qu'il n'y ait "aucune contrainte technique. Il faut que ça reste un plaisir: les enfants me montrent comment jouer. l'enfant rie et joue instinctivement. Sa maladresse est une démarche clownesque naturelle. L'enfant nous apprend à se comporter sur un fil ou un tapis."

La maladresse de l'enfant est une démarche de clown

Les parents des élèves de la yourt'circus apprécient cette pédagogie. Anabelle a constaté que sa fille ne "supportait plus la pression du club de gymnastique". Elle a donc inscrit Clémentine au cirque pour "faire du sport différemment. Elle apprend aussi à jouer avec ses émotions pour faire le clown".

D'anciens élèves de l'école de cirque sont devenus professionnels. Mathieu Desseigne-Ravel sera sur la scène des Hivernales avec La Chair A Ses Raisons : son "vocabulaire de corps" et son "rapport au poids, à la chute, au sol sont des références permanentes" à l'apprentissage de l'acrobatie à l'école du cirque d'Avignon.

La yourt'circus propose des stages de cirque pendant les vacances. Les formations sont aussi accessibles aux adultes de 3 à 103 ans, même sans compétences artistiques.