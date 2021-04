Une école de hand-fauteuil ouvre ses portes à Mazan

Dans le gymnase Cosec Mazan, une dizaine d'enfants jouent au handball, certains atteints de handicap, d'autres valides mais tous en fauteuil. Un fauteuil particulier, avec des roues inclinées et équipé d'un arceau pour les contacts. La première école de hand-fauteuil de Vaucluse a ouvert ses portes à Mazan samedi 3 avril, sept ans après la création d'une section adulte dans le club de handball de la commune. Dans cette nouvelle équipe de jeunes, Arthur 11 ans. Lui n'a pas de handicap mais il maîtrise déjà les déplacements en fauteuil, "j'y ai déjà joué avec mon école pour le Téléthon." A côté, un joueur valide aussi mais un peu plus âgé. Mathis a 14 ans :" En CM2 j'ai commencé à joué avec les adultes à Mazan, j'aime aider, je pense que c'est important de sensibiliser les jeunes par rapport au handicap."

"Mentalement et physiquement, ça ne peut que leur faire du bien" - Jean-Marie Bressy, le co-fondateur de cette école

Dépasser les préjugés, c'est l'un des objectifs de Jean-Marie Bressy, le co-fondateur de cette école, contraint de se déplacer en fauteuil depuis qu'il est en âge de marcher à cause d'une malformation de naissance de la moelle épinière. "Je me suis dit que c'était important de permettre à tous les enfants, particulièrement à ceux porteurs d'un handicap de pouvoir faire du sport, sortir de chez eux et se faire des copains, explique-t-il. Mentalement et physiquement, ça ne peut que leur faire du bien."

Selon Eric Claverie, l'autre fondateur, tous les joueurs peuvent s'amuser dès le premier entrainement, "Le ballon est léger, tout le monde est capable de tirer et on apprend vite à se déplacer en fauteuil, assure-t-il. C'est un sport adapté à tous, même aux plus jeunes."

Les entraînements maintenus pendant le confinement

Le président du comité de Vaucluse de handi-sport salue l'initiative. Pour Roland Daveau ce qui est remarquable dans ce projet, "c'est la mixité d'enfants en situation de handicap et d'enfants valides qui fait qu'on ne voit plus que des enfants. Quand le sport en est à ce niveau-là c'est très touchant." Prochain objectif : encourager la création d'autres écoles de hand-fauteuil dans le département "une fois que celle-ci sera "stabilisée"".

Les entraînements sont maintenus pendant le confinement, tous les dimanches de 10 heures à midi à la salle Cosec Mazan, chemin du Bigourd. L'école de hand-fauteuil vauclusienne est ouverte à tous les enfants âgés de 8 à 14 ans, pour s'inscrire vous pouvez contacter le club de handball de Mazan.